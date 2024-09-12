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BBC

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

12:30 م الخميس 12 سبتمبر 2024

اقتحام المسجد الأقصى

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رام الله في – (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن 126 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد المبارك.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم، على ممتلكات المواطنين وخط أنابيب المياه وأسقف الكهوف بـ "مسافر يطا" جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين رعوا ماشيتهم في مزروعات المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، وقطعوا أنابيب المياه، وخربوا خزانات المياه، وأسقف الكهوف، مشيرة إلى أن هدف المستوطنين بهذه الاعتداءات ترحيل المواطنين عن أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري في هذه المنطقة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون، خلال شهر أغسطس الماضي، 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.

هذا المحتوى من

Asha
المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى شرطة الاحتلال
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