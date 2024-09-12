الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل تستغل حرب غزة للاستيلاء على مناطق جديدة بالضفة

رام الله – (أ ش أ)

أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، رمزي عودة، أن إسرائيل تستغل الحرب في غزة للاستيلاء على مناطق جديدة بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن هناك تغير كبير وسريع في آلية ومسارات الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهجمات المستوطنين والأسرى والشهداء منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى الآن.

وقال عودة، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الخميس، إن: "عدد الأسرى الفلسطينيين بعد أحداث السابع من أكتوبر قد زاد بنسبة 100%، بينما زاد حجم الاستيطان ثلاثة أضعاف، وكذلك مصادرة الأراضي والمحميات الطبيعية تحت مبرر الحفاظ على الثروات الطبيعية".

وأضاف أن هناك تغولا شديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني فى غزة، بالإضافة إلى إعادة احتلال عدة مناطق بشمال الضفة الغربية، لافتا إلى أن الجبهة العسكرية الإسرائيلية تتعامل مع الضفة الغربية كجبهة مفتوحة، واستغلت ما حدث فى قطاع غزة، تحت مظلة الحرب فى هذه المنطقة، للاستيلاء على تلك المناطق وأسمتها بـ"مناطق قتال".

وأشار إلى أنه أسفر عن تلك الممارسات قانون عسكري صارم فى التعامل مع سكان الضفة الغربية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من ذلك إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ليصعب الوصول لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.