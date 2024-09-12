تايوان تتسلم أول مجموعة من مقاتلات "إف 16 بلوك 70" نهاية سبتمبر

تايبيه- (د ب أ)

من المتوقع وصول أول مجموعة من مقاتلات "إف 16 بلوك 70" لتايوان في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد عدة مرات من التأجيل، بحسب ما نقلته صحيفة ليبرتي تايمز المحلية عن مصادر عسكرية.

وكانت الجزيرة قد اشترت 66 من تلك المقاتلات، حيث كان المقرر في البداية تسليم أول طائرة العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي سبق أن صرح أثناء زيارته للصين في نهاية أغسطس الماضي ، بأن مبيعات الأسلحة الامريكية إلى تايوان، تتماشى مع سياسة الصين واحدة.

وأضاف أن "سياستنا تجاه الصين الواحدة لم تتغير ونهجنا تجاه هذه القضية، يسترشد بسياسة الصين واحدة وقانون العلاقات مع تايوان ".

وتنتقد بكين بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان بوصفها تشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها يتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.