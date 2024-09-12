أنقرة تدين توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي بين أمريكا وقبرص

أنقرة- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، التوقيع على خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة وقبرص.

وقال البيان إن "الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد أمن القبارصة الأتراك ، بما في ذلك الإعلان عن بدء حوار استراتيجي مع الإدارة القبرصية اليونانية في يونيو الماضي، تقوض الموقف الأمريكي المحايد تجاه جزيرة قبرص و"تجعل من الصعب التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة للقضية القبرصية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان "يجب إعادة النظر في السياسات التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي".

يشار إلى أن تركيا تسيطر على الثلث الشمالي من جزيرة قبرص منذ عام 1974، عندما تدخلت لحماية أقلية القبارصة الأتراك. وتتولى حكومة قبرصية يونانية إدارة جمهورية قبرص.





