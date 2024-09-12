الرئيس الإيراني بزشكيان يصل إلى العراق

أربيل (العراق )- (د ب أ)

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم الخميس ، إلى أربيل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حطت قبل قليل في مطار أربيل الدولي" .

واستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعددً من المسؤولين، الرئيس الإيراني بمراسم رسمية في مطار أربيل الدولي.

ووفق وكالة شفق نيوز، سيجري الرئيس الإيراني عدة اجتماعات مع القادة الأكراد في إقليم كردستان.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.





