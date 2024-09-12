غارة جوية تستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيليل غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وارتفعت عدد الشهداء اليوم الخميس، إلى 18 وفق ما أعلن الدفاع المدني في غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "للمرة الخامسة تقصف إسرائيل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا وتقتل 18 مواطنا بينهم اثنان من موظفي وكالة الغوث وأطفال ونساء، وأكثر من 18 مصابا بينهم حالات حرجة".

لكن الأونروا أعلنت أن 6 من موظفيها قتلوا في الغارة، في "أعلى حصيلة" بشرية تتكبّدها الوكالة الأممية في واقعة واحدة.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقتل العاملين الستّة. وقال بتغريدة عبر منصة إكس إنّ "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى".