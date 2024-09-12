إعلان

BBC

تفاصيل جديدة في مقتل عائشة نور بالضفة الغربية.. ما القصة؟

06:22 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

شكك تحقيق صادر عن "واشنطن بوست"، في رواية الاحتلال بشأن مقتل المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإنه تم إطلاق النار على عائشة نور بعد أكثر من نصف ساعة من ذروة المواجهات بين المتظاهرين وجيش الاحتلال.

ووفقا للقناة، فإن جيش الاحتلال أطلق النار على المتظاهرين رغم أنهم تراجعوا وكانوا لا يشكلون أي تهديد واضح على الجنود.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال لديهم حرية واسعة لإطلاق النار خلال الاحتجاجات حيث يعتبر ذلك أمرا مقبولا لردع المتظاهرين.

يذكر أن الخارجية الأمريكية، قالت: إن واشنطن ليس لديها أي معلومات إضافية عن ملابسات مقتل الناشطة الأمريكية، موضحة أنها طلبت من إسرائيل التحقيق.

وأضافت الخارجية: "نتوقع من إسرائيل أن يكون التحقيق في مقتل الناشطة شاملا وشفافا وأن تكشف نتائجه للعلن، مشيرة إلى أن مقتل الناشطة مزعج ومقلق بالنسبة لنا لكننا لا نريد أن نستبق مسار التحقيقات.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن إسطنبول ستقوم بكل الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل الناشطة التركية وتقدم دعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف الرئيس التركي، أنه في حال عدم إيقاف إسرائيل فإن سياسة الاحتلال لن تتوقف بل ستتقدم، موضحا أننا قمنا بتسريع جهودنا لدفع العالم الإسلامي على بذل جهود أكبر لمنع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وتابع: "من الضروري عقد قمة لزعماء منظمة التعاون الإسلامي سريعا لمنع الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن تركيا تدعم مصر في دورها كوسيط لضمان التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور مقتل عائشة نور الضفة الغربية عائشة نور مقتل المتضامنة الأمريكية التركية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تنسحب من محيط مستشفى محمود عباس الحكومي

إعلان

إعلان

"حسبى الله ونعم الوكيل".. أول تعليق من أسرة إيهاب جلال بعد وفاته
اقتصادية وخمس نجوم.. أسعار عمرة الموسم الجديد 2024
أمريكا تعلن تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار