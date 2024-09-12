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تفجير عبوتين ناسفتين في آلية وجرافة تابعتين للاحتلال بمدينة طوباس

02:38 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

الفصائل-الفلسطينية

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت فصائل فلسطينية، عن تفجير عبوتين ناسفتين في آلية وجرافة تابعتين للاحتلال في مخيم الفارعة بمدينة طوباس ما أدى لإخراجهما عن الخدمة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقتل جندي إسرائيلي الأربعاء في الضفة الغربية عندما اقتحم فلسطيني بشاحنة بنزين بأقصى سرعة محطة للحافلات، حسبما ذكرت خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وقالت الخدمة الإسرائيلية إن سائق شاحنة البنزين صدم عمدا محطة الحافلات القريبة من مستوطنة جفعات أساف بكل قوة.

وقالت خدمة "زاكا" للإنقاذ إن جنديا كان يقف في أحد المواقع تعرض لإصابات قاتلة في الهجوم.

وأضافت أنه تم القضاء على سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أن المهاجم فلسطيني من قرية قريبة من رام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية رافات.

فصائل فلسطينية الغارات الإسرائيلية على النصيرات الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية فلسطين الضفة الغربية
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