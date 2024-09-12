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شركة "جيت بلو" الأمريكية تحذف كلمة الجولان وتستبدلها بفلسطين التاريخية.. ما السبب؟

01:10 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

جيت بلو

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وكالات

قامت شركة الطيران الأمريكية "جيت بلو"، بحذف "مرتفعات الجولان المُحتلة" من الخريطة الإسرائيلية، وكتبت الأراضى الفلسطينية فوق خريطة فلسطين التاريخية، بخط أكبر من اسم "إسرائيل"، الذي كُتب بالمقارنة بـ"خط صغير" وبشكل هامشى.

وأثارت حذف "مرتفعات الجولان المُحتلة" وكتابة الأراضي الفلسطينية فوق خريطة فلسطين التاريخية، غضب الإسرائيليين، إذ أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن المسافرين قدموا شكوى للشركة، غير أنها لم تعتذر حتى الآن، ولم تغير الخريطة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الشركة اكتفت في ردها، أن الخريطة وفرتها شركة "طرف ثالث".

وذكرت الصحيفة، أنه بعد حملة من الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى جميع أنحاء العالم، يتساءل المسافرون الإسرائيليون عما إذا كان تغيير الاسم جاء بالخطأ، أم نتيجة لتصور جديد بشأن الحدود الإسرائيلية.

جيت بلو شركة الطيران الأمريكية جيت بلو الجولان القدس فلسطين
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