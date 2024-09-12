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إعلام عبري: عضو بالكنيست اقتحم غرفة المستشفى لمنفذ عملية الدهس بالضفة

12:07 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

عملية الدهس بالضفة

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وكالات

قالت وسائل إعلام إعبرية، مساء الأربعاء، إن عضوا بالكنيست عن حزب الصهيونية الدينية اقتحم غرفة المستشفى لمنفذ عملية الدهس قرب رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن عضو الكنيست تسفي سوكوت يتوعد منفذ عملية الدهس قرب رام الله بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وقتل جندي إسرائيلي الأربعاء في الضفة الغربية عندما اقتحم فلسطيني بشاحنة بنزين بأقصى سرعة محطة للحافلات، حسبما ذكرت خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وقالت الخدمة الإسرائيلية إن سائق شاحنة البنزين صدم عمدا محطة الحافلات القريبة من مستوطنة جفعات أساف بكل قوة.

وقالت خدمة "زاكا" للإنقاذ إن جنديا كان يقف في أحد المواقع تعرض لإصابات قاتلة في الهجوم.

وأضافت أنه تم القضاء على سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أن المهاجم فلسطيني من قرية قريبة من رام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية رافات.

مستوطنة جفعات أساف عضو الكنيست تسفي سوكوت الضفة الغربية محطة للحافلات حزب الصهيونية الدينية
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