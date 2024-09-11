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الأونروا: 6 من موظفينا استشهدوا اليوم بغارتين على منطقة النصيرات

11:56 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الأونروا

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وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، إن 6 من موظفي الوكالة استشهدوا اليوم في غارتين جويتين على منطقة النصيرات في أعلى عدد من الشهداء بين موظفيها في حادثة واحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأربعاء، ارتقاء 17 شهداء بينهم اثنين من موظفي الأونروا و18 مصابا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال الإعلام الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية بالنصيرات بقصفه مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا والتي تأوي أكثر من 5 آلاف نازح.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة، إلى أن الاحتلال قصف أكثر من 18 مدرسة ومركزا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات وسط القطاع منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضح أن مجزرة مدرسة الجاعوني هي المجزرة رقم 47 التي يرتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات.

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