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الصومال: مصر ساعدتنا ضد إثيوبيا عام 1977 ونأمل أن تدرّب قواتنا المسلحة

11:36 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر

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وكالات

قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا تخالف القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بالاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال "صوماليلاند".

وأكد عمر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الصومال تملك القوة العسكرية للحفاظ على سيادتها في كامل أراضيها، لافتا إلى أنه يمكن لبلاده اتخاذ ما يجب من إجراءات للدفاع عن سيادتها.

معربا عن أمل بلاده في أن تشارك قوات مصرية في تدريب وبناء القوات المسلحة الصومالية، لافتا إلى أن "مصر ساعدتنا ضد إثيوبيا عام 1977".

وأوضح وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، أنه يوجد أكاديمية عسكرية تركية في الصومال لتدريب قواتهم المسلحة.

علي محمد عمر وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية استقلال إقليم أرض الصومال الاتحاد الإفريقي إثيوبيا قوات عسكرية مصرية
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