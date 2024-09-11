الصومال: مصر ساعدتنا ضد إثيوبيا عام 1977 ونأمل أن تدرّب قواتنا المسلحة

وكالات

قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا تخالف القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بالاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال "صوماليلاند".

وأكد عمر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الصومال تملك القوة العسكرية للحفاظ على سيادتها في كامل أراضيها، لافتا إلى أنه يمكن لبلاده اتخاذ ما يجب من إجراءات للدفاع عن سيادتها.

معربا عن أمل بلاده في أن تشارك قوات مصرية في تدريب وبناء القوات المسلحة الصومالية، لافتا إلى أن "مصر ساعدتنا ضد إثيوبيا عام 1977".

وأوضح وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، أنه يوجد أكاديمية عسكرية تركية في الصومال لتدريب قواتهم المسلحة.