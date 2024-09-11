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الصومال: إثيوبيا لا تملك سلطة التأثير على أي اتفاقيات عسكرية نوقّعها مع أي طرف

11:36 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر

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وكالات

قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا لا تملك سلطة إملاء أو التأثير على أي اتفاقيات عسكرية توقعها مقديشو مع أي طرف.

وأكد عمر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن من حق الصومال الحصول على أي أسلحة أو ذخائر من أي دولة لمحاربة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يحاول حرف الأنظار عن المشاكل الداخلية بافتعال مواجهة مع الصومال.

وكشف عمر أن هناك محاولات متعددة من الولايات المتحدة ودول أوروبية وإفريقية للوساطة بين إثيوبيا والصومال، معربا عن أمله في ألا تتطور الأزمة مع إثيوبيا إلى مواجهات عسكرية "لكننا قادرون على الدفاع عن بلادنا".

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