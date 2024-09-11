بسبب "الأراضي الفلسطينية".. شركة طيران أمريكية تغضب إسرائيل

رام الله – (أ ش أ)

أثارت شركة الطيران الأمريكية "جيت بلو"، غضب الإسرائيليين، بعد أن حذفت "مرتفعات الجولان" المُحتلة من الخريطة الإسرائيلية، وكتبت الأراضي الفلسطينية فوق خريطة فلسطين التاريخية، بخط أكبر من اسم "إسرائيل"، الذي كُتب بالمقارنة بـ"خط صغير" وبشكل هامشي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن المسافرين قدموا شكوى للشركة، غير أنها لم تعتذر حتى الآن، ولم تغير الخريطة، واكتفت في ردها بأن الخريطة وفرتها شركة "طرف ثالث".

وذكرت الصحيفة العبرية أنه بعد حملة من الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جميع أنحاء العالم، يتساءل المسافرون الإسرائيليون عما إذا كان تغير الاسم جاء بالخطأ، أم نتيجة لتصور جديد بشأن الحدود الإسرائيلية.