أمريكا تعلن تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، بأنها ستزود مصر بمساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وحسبما ما أعلنته وكالة روتيز، نقلا عن الخارجية الأمريكية فإن الدولة المصرية ستحصل على المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2020.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعتمد فيه واشنطن بشكل كبير على وساطة القاهرة والتي تعتبرها الحليف القديم للولايات المتحدة"، في المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة.