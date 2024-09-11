حماس: نؤكد عدم وضع أي مطالب جديدة ونرفض أي شروط مستجدة على الاتفاق

وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية التقى اليوم في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية.

وأكدت حماس استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، مؤكدة استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

كما أكدت حماس، عدم وضع أي مطالب جديدة، وكذا رفضها لأي شروط مستجدة على الاتفاق من قبل أي طرف، مضيفة "نرفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان ونؤكد أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي".

وأعربت حماس، عن ترحيبها بإجراء حوار وطني مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية، وكذلك ترحيبها بالدور المصري والقطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشددت حماس، على تجاوبها مع الوسطاء وترحيبها باستمرار دورهم للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.