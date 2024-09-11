اعتقال عضو سابق في البرلمان الأوروبي بمطار وارسو على خلفية فضيحة احتيال

وارسو - (د ب أ)

قال متحدث باسم وزارة الداخلية البولندية، اليوم الأربعاء، إن نائبا سابقا في البرلمان الأوروبي من حزب القانون والعدالة اليميني في بولندا اعتقل في مطار وارسو.

وجرى اعتقال ريشارد تشارنيتسكي وزوجته من جانب مسؤولين في المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا على خلفية اتهامات بالاحتيال في جامعة إدارة الأعمال الخاصة كوليجيوم هيومانوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي" إن القضية تتعلق بشراء شهادات ماجستير في إدارة الأعمال مقابل رشاوى.

وكان مكتب مكافحة الفساد قد احتجز رئيس الجامعة ومقرها وارسو في يوليو مع ستة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالشهادات العلمية.

وتشير تقارير في وسائل الإعلام البولندية إلى أن عشرات السياسيين من حزب القانون والعدالة حصلوا على درجات علمية من الجامعة في برامج سريعة تؤهلهم لشغل مناصب في مجلس إدارة شركة مملوكة للدولة.

ويواجه تشارنيتسكي، الذي كان نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي سابقا، بالفعل تحقيقات منفصلة من جانب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بعد مطالبته بـ 203.167 يورو (224 ألف دولار) كنفقات سفر بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2013.

وأُرغم تشارنيتسكي في النهاية على سداد مبلغ 104 آلاف يورو، لكن السلطات البولندية قد تلاحقه قضائيا بعد فقد حصانته البرلمانية في يوليو عقب الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة.

ونفى تشارنيتسكي الاتهامات، قائلا، أمس الثلاثاء، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن موظفيه ملؤوا نماذج نفقات السفر بشكل غير صحيح، وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.