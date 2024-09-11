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زيلينسكي يأمل في موافقة بايدن على شن ضربات داخل روسيا

10:01 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يلتقي معه في وقت لاحق من الشهر الجاري، فيما يتعلق بمناشدته لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة لشن ضربات أعمق داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي قوله، اليوم الأربعاء، في كييف قبل اجتماع مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد لامي لبحث القضية "للأسف، هذا لا يعتمد على تفاؤلي، إنه يعتمد على تفاؤلهم".

وقد ظلت الإدارة الأمريكية ثابتة في معارضتها لنشر واستخدام أسلحة في عمق الأراضي الروسية خوفا من تصعيد الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام، إلا أن بلينكن قال إنه سيجري محادثات للرد على طلبات كييف بعدما قال إن موسكو تلقت شحنات صواريخ باليستية من إيران.

وقال زيلينسكي إنه "يعتمد" على اجتماعه مع بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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