إعلان

BBC

قوات الاحتلال تحاصر مستشفيين بمدينة طولكرم في الضفة

09:41 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

مستشفى الزكاة في مدينة طولكرم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت كذلك، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الإسراء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقتل جندي إسرائيلي اليوم الأربعاء في الضفة الغربية عندما اقتحم فلسطيني بشاحنة بنزين بأقصى سرعة محطة للحافلات، حسبما ذكرت خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وقالت الخدمة الإسرائيلية إن سائق شاحنة البنزين صدم عمدا محطة الحافلات القريبة من مستوطنة جفعات أساف بكل قوة.

وقالت خدمة "زاكا" للإنقاذ إن جنديا كان يقف في أحد المواقع تعرض لإصابات قاتلة في الهجوم.

وأضافت أنه تم القضاء على سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أن المهاجم فلسطيني من قرية قريبة من رام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية رافات.

مستشفى الزكاة في مدينة طولكرم قوات الاحتلال تحاصر مستشفيين جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الإسراء طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيلينسكي يأمل في موافقة بايدن على شن ضربات داخل روسيا

إعلان

إعلان

تغطية محدثة.. وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر (صور وفيديو)
عودة تنظيم رحلات العمرة برا وبحرا
طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب