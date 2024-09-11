قوات الاحتلال تحاصر مستشفيين بمدينة طولكرم في الضفة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت كذلك، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الإسراء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقتل جندي إسرائيلي اليوم الأربعاء في الضفة الغربية عندما اقتحم فلسطيني بشاحنة بنزين بأقصى سرعة محطة للحافلات، حسبما ذكرت خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وقالت الخدمة الإسرائيلية إن سائق شاحنة البنزين صدم عمدا محطة الحافلات القريبة من مستوطنة جفعات أساف بكل قوة.

وقالت خدمة "زاكا" للإنقاذ إن جنديا كان يقف في أحد المواقع تعرض لإصابات قاتلة في الهجوم.

وأضافت أنه تم القضاء على سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أن المهاجم فلسطيني من قرية قريبة من رام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية رافات.