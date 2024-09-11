بلينكن: سنقدم 50 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

كييف – (أ ش أ)

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، باستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا، مؤكدا أن الدعم المقدم للشعب الأوكراني لن يتزعزع.

وقال بلينكن - في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأوكراني والبريطاني نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - "سنواصل دعم أوكرانيا حتى تحقق النصر في حربها ضد روسيا، وسنقدم حزما جديدة من المساعدات لكييف".

وأضاف أنه سيتم تقديم 50 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا، لافتا إلى أنه لابد من ضمان معاملة أوكرانيا بشكل عادل.