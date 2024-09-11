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الجزائر وروسيا تبحثان التعاون العسكري والتقني

09:20 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الفريق أول السعيد شنقريحة

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الجزائر - (د ب أ)

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الأربعاء، ألكسندر ميخييف، المدير العام للشركة الروسية "روس إبرون إكسبورت" في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري-الروسي.

وعلى صعيد منفصل، ذكرت وزارة الدفاع أن إرهابيا يدعى إسحاق، سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي الجزائر، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أشارت إلى اعتقال أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في البلاد.

الفريق أول السعيد شنقريحة الجيش الجزائري روسيا الجزائر
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