الجزائر وروسيا تبحثان التعاون العسكري والتقني

الجزائر - (د ب أ)

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الأربعاء، ألكسندر ميخييف، المدير العام للشركة الروسية "روس إبرون إكسبورت" في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري-الروسي.

وعلى صعيد منفصل، ذكرت وزارة الدفاع أن إرهابيا يدعى إسحاق، سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي الجزائر، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أشارت إلى اعتقال أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في البلاد.