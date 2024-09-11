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مناهضون لإسرائيل يقذفون الشرطة الأسترالية بالطماطم ومواد كيميائية

09:03 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الشرطة الاسترالية - أرشيفية

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ملبورن - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الأسترالية في ملبورن عشرات من المحتجين المناهضين لإسرائيل اليوم الأربعاء، بعد أعمال شغب خارج قاعة مؤتمرات شهدت مؤتمرا بشأن التسليح، حسبما أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت (واي نت).

وأفادت الشرطة بأن المحتجين رشقوا أفرادها بالحجارة والأسمدة والطماطم ومواد كيميائية، من بينها أحماض.

وردت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، مما أسفر عن إصابة 24 رجل شرطة على الأقل تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وأصيب عدد من المشاركين في المؤتمر أيضا.

وتم القبض على نحو 40 محتجا يشتبه في ارتكابهم اعتداءات وإحراق عمدي وتعطيل السير، وقالت شرطة ولاية فكتوريا في بيان: "هال شرطة ولاية فكتوريا سلوك بعض المحتجين".

ونظمت منظمتا (طلاب من أجل فلسطين) و(أوقفوا الحروب) المظاهرة خارج قاعة المؤتمرات، وكان المنظمون يأملون في مشاركة 25 ألف متظاهر لكن وفقا للشرطة شارك حوالي 1200 شخص.

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