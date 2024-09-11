خلال اتصال هاتفي.. عبد العاطي يشيد بتطور العلاقات بين مصر وهولندا

القاهرة – (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأربعاء، من وزير خارجية هولندا "كاسبر فيلدكامب"، بتطور العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا ولا سيما العلاقات الاقتصادية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن عبد العاطي رحب خلال الاتصال بالبعثات التجارية المقرر زيارتها مصر خلال العام الجاري والمعنية في المجال الزراعي وقطاع الهيدروجين الأخضر.

كما أعرب عن دعمه للشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، مرحباً بزيارات مسؤولي كبرى الشركات الهولندية للتعرف على بيئة الاستثمار ومحفزاتها في مصر بمجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة والرقمنة والبنية التحتية والخدمات المالية والطاقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن عبد العاطي أكد على تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات بالبلدين من خلال دراسة إنشاء مجلس للأعمال يشارك فيه رجال الأعمال من الجانبين لتيسير التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضاف السفير خلاف أن وزير الخارجية تناول الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

كما تطرق الوزير إلى تطورات الأوضاع في غزة، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات في غزة، مستعرضاً الجهود المصرية لوقف التصعيد الإقليمي.