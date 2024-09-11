هاريس: سنواصل الضغط على إسرائيل للحصول على إجابات بمقتل المتضامنة الأمريكية

وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، إن مقتل الأمريكية عائشة نور في الضفة غير مقبول ويثير تساؤلا مشروعا عن سلوك أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت هاريس، أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى، موضحة أن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل للحصول على إجابات والوصول إلى نتائج التحقيق بمقتل عائشة نور.

وشددت هاريس، على ضرورة أن تكون هناك مساءلة كاملة بشأن حادث مقتل الأمريكية عائشة نور، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أي شخص بالضفة سواء إسرائيليين أو فلسطينيين يذكي العنف ويقوض السلام.