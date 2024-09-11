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حماس عن تصريحات بايدن بشأن المتضامنة الأمريكية القتيلة: معيبة ومرفوضة

07:21 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

عائشة نور إزجي

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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مقتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور إزجي على يد قوات الاحتلال معيبة ومرفوضة.

وأشارت حماس، إلى أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالتوقف الفوري عن سياستها المنحازة للاحتلال والتي لم تجلب للمنطقة إلا الموت والدمار وغياب الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مقتل الناشطة الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إن يشعر بالغضب والحزن الشديد لمقتل عائشة نور.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانه على عائشة نور أثناء مشاركتها في تظاهرة غير مقبول على الإطلاق.

ودعا جو بايدن، إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل عائشة محاسبة كاملة، مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم المزيد من الضمانات لعدم تكرار حوادث مشابهة أبدا.

وأضاف بايدن، أن أحداث العنف المتصاعدة بالضفة الغربية المحتلة تحدث منذ فترة طويلة خاصة مع "اجتثاث المستوطنون المتطرفون للفلسطينيين من منازلهم".

وتم تشييع جثمان عائشة نور أمس الثلاثاء، بعد استهداف قوات جيش الاحتلال لها برصاصة في الرأس ما أدى لاستشهادها فور وصولها إلى المستشفى.

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