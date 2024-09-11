بدء فعاليات الدورة الثالثة عشرة لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

(وكالات)

بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية، وذلك بانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين.

وقد ترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، فيما ترأس السفير أحمد عبدالرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي بالخارجية الكويتية، الجانب الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة، وبحضور السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، والسفيرغانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين، ومراجعة عدد من مشاريع اتفاقيات التفاهم بين الجانبين تمهيداً لعرضها على وزيري خارجية البلدين لإقرارها والتوقيع عليها خلال أعمال الشق الوزاري للجنة والمقرر يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤.