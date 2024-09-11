إعلان

BBC

طهران تعلق على فرض عقوبات غربية جديدة عليها

06:51 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على قرار الولايات والدول الأوروبية فرض عقوبات عليها بمزاعم تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا، قائلًا إن واشنطن ودول الغرب يتصرفون على أساس معلومات "خاطئة".

ونفى وزير الخارجية الإيراني، أن تكون إيران قد قامت بتسليم صواريخ باليستية لروسيا.

وطالب عباس عراقجي دول الغرب الذين وصفهم بـ "مدمني العقوبات" أن يسألوا أنفسهم عن كيفية تمكن إيران من صنع وبيع أسلحة متطورة، مؤكدًا على أن العقوبات المفروضة ليست حلًا بل جزء من المشكلة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا أمس عن عقوبات جديدة على إيران بمزاعم دعم روسيا في حربها على أوكرانيا بصواريخ باليستية ومسيرات.

وزير الخارجية الإيراني باس عراقجي يران وسيا لصواريخ الباليستية لصواريخ الباليستية الإيرانية لعقوبات على إيران لولايات المتحددة هران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في مستعمرة دان وقاعدة أبيريم

إعلان

إعلان

تغطية محدثة.. وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر (صور وفيديو)
لا مساس بحصة مصر.. توضيح عاجل من "مدبولي" بشأن منجم السكري
طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب