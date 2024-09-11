طهران تعلق على فرض عقوبات غربية جديدة عليها

(وكالات)

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على قرار الولايات والدول الأوروبية فرض عقوبات عليها بمزاعم تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا، قائلًا إن واشنطن ودول الغرب يتصرفون على أساس معلومات "خاطئة".

ونفى وزير الخارجية الإيراني، أن تكون إيران قد قامت بتسليم صواريخ باليستية لروسيا.

وطالب عباس عراقجي دول الغرب الذين وصفهم بـ "مدمني العقوبات" أن يسألوا أنفسهم عن كيفية تمكن إيران من صنع وبيع أسلحة متطورة، مؤكدًا على أن العقوبات المفروضة ليست حلًا بل جزء من المشكلة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا أمس عن عقوبات جديدة على إيران بمزاعم دعم روسيا في حربها على أوكرانيا بصواريخ باليستية ومسيرات.