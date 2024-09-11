مقتل 80 جنديًا أوكرانيا خلال محاولتهم السيطرة على منصة حفر روسية بالبحر الأسود

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أسطول البحر الأسود الروسي أحبط محاولة للقوات الأوكرانية للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أرسلت قوة هجومية برمائية مكونة من 14 قاربًا أمريكيًا من طراز "ويلارد" من "القوة البحرية"، مع عسكريين من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية؛ للسيطرة على منصة الحفر الروسية.

وخلال المعركة، قامت قوات أسطول البحر الأسود والعسكريين الروس الذين يقومون بمهام الحراسة والدفاع عن منصة الحفر بإغراق 8 زوارق بحرية، وقتل ما يصل إلى 80 من أفراد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، كما انسحبت 6 قوارب أوكرانية أخرى دون أن تحاول حتى انتشال الجنود الأوكرانيين الجرحى.