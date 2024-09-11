مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس بالضفة الغربية

تل أبيب/رام الله - (د ب أ)

قتل جندي إسرائيلي اليوم الأربعاء في الضفة الغربية عندما اقتحم فلسطيني بشاحنة بنزين بأقصى سرعة محطة للحافلات، حسبما ذكرت خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وقالت الخدمة الإسرائيلية إن سائق شاحنة البنزين صدم عمدا محطة الحافلات القريبة من مستوطنة جفعات أساف بكل قوة.

وقالت خدمة "زاكا" للإنقاذ إن جنديا كان يقف في أحد المواقع تعرض لإصابات قاتلة في الهجوم.

وأضافت أنه تم القضاء على سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أن المهاجم فلسطيني من قرية قريبة من رام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية رافات.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بإصابات خطيرة، فيما يشتبه أنه عملية دهس، بالقرب من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية اليوم.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق شاحنة وقود حاول دهسهم، وتم إقامة حواجز على الطرق وإغلاق الطريق، بينما تم فحص الشاحنة لمعرفة ما إذا كانت تحمل متفجرات.

ووسط تصاعد التوترات وسلسلة من الهجمات، التي وقعت مؤخرا في الضفة الغربية، دعا ممثل عن المستوطنين الإسرائيليين إلى نشر واسع النطاق لمزيد من القوات البرية في المنطقة.

وقد استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل في وقت سابق اليوم في قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية، وفق ما أعلنت عنه مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان لها إنه تم نقل جثث خمسة شبان فلسطينيين وعدد من الإصابات إلى مستشفى طوباس جراء استهدافهم بغارة جوية.

وقال شهود عيان في مدينة طوباس في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالقرب من مسجد التوحيد في المدينة مما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة آخرين.

وأوضح شهود العيان أن الاستهداف الجوي جاء بالتزامن مع اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي المعززة بمدرعات وآليات عسكرية المدينة بشكل مباغت بعد منتصف الليل.

وقالت مصادر أمنية في المدينة بأن القوات العسكرية الإسرائيلية طوقت المدينة وحاصرتها بشكل كامل مانعين السكان من التحرك والدخول والخروج من المدينة، فيما شنت في الوقت ذاته حملة تفتيش واسعة في المنازل السكنية بذريعة "البحث عن مطلوبين مسلحين".

وتشهد المناطق الشمالية للضفة الغربية تصعيدا عسكريا إسرائيليا منذ إعلان جيش الاحتلال عن عمليته العسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين وطولكرم وطوباس قبل أسبوعين.