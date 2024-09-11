الصين تعارض التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بهونج كونج

بكين – (أ ش أ)

قالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تعرب عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لتحركات الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة التلاعب في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وكبح تنمية هونغ كونغ.

أدلت ماو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري ردًا على تمرير مجلس النواب الأمريكي "مشروع قانون تصديق مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضحت ماو أن مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري منظمة اقتصادية وتجارية خارجية أنشأتها حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ويؤدي تشغيله الناجح والسلس إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري العملي بين هونج كونج والدول والمناطق ذات الصلة وإلى تحقيق نتائج مربحة للجميع.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يعد تسييسا واستغلالا للتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي، ويشوه عمدا مصداقية مؤسسات هونغ كونغ الخارجية، وهو ذو طبيعة سيئة للغاية.

وذكرت أن هونج كونج ثاني أكبر مصدر للفائض التجاري للولايات المتحدة، وأن أكثر من 1200 شركة أمريكية استثمرت في هونج كونج، وأن مثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالحها، وأن الصين قدمت احتجاجات رسمية إلى الولايات المتحدة.

وقالت ماو إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن دفع مشروع القانون، حتى لا يتسبب في ضرر أكبر لاستقرار وتنمية العلاقات الصينية-الأمريكية، مضيفةً أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدمًا في مسارها، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة عملية وفعالة.