تقرير: العراق وإيران توقعان 13 من 14 مذكرة تفاهم مطروحة

بغداد - (د ب أ)

رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم، في مجالات وقطاعات مختلفة، في أول زيارة خارجية للرئيس الإيراني.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن مذكرات التفاهم تم التوقيع عليها من قبل وزيري الخارجية والتجارة ورئيس اتحاد الغرف التجارية من الجانب العراقي فيما وقعها عن الجانب الإيراني وزيرا الخارجية والاقتصاد.

ووفق البيان، شملت المذكرات ملفات الاقتصاد والتعاون التدريبي والشباب والرياضة، والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية، والتعاون الإعلامي والاتصالات، كما تضمنت مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية، والتعاون في مجال المناطق الحرّة العراقية – الإيرانية، وفي الزراعة والموارد الطبيعية، والبريد، والحماية الاجتماعية، والتدريب المهني والفني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية.

وأشار تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، إلى أنه لم يتم التوقيع على إحدى اتفاقيات التعاون، لكن لم يتضح أي اتفاق تم تجاوزه.

ووصف بزشكيان الزيارة بأنها "بداية عصر تعزيز التعاون".

يذكر أن بزشكيان هو أول رئيس إيراني يزور إقليم كردستان شمالي العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي جزئيا.

وبالنسبة لإيران، تظل علاقتها بالعراق حاسمة لأسباب اقتصادية وسياسية ودينية، وهو أمر كان صحيحا بشكل خاص منذ غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، الذي شن حربا دامية ضد إيران، استمرت لأعوام في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي الوقت نفسه، تحاول بغداد موازنة علاقتها بطهران، التي تدعم الميليشيات الشيعية القوية في البلاد، ومع الولايات المتحدة أيضا، التي تحتفظ بقوة قوامها 2500 فرد في العراق، لا تزال في معركة مع بقايا تنظيم داعش المتطرف الذي كان مهيمنا في يوم من الأيام.