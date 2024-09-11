الدفاع المدني بغزة: 10 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات

وكالات

أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأربعاء، ارتقاء 10 شهداء بينهم اثنين من موظفي الأونروا و18 مصابا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال الإعلام الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية بالنصيرات بقصفه مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا والتي تأوي أكثر من 5 آلاف نازح.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة، إلى أن الاحتلال قصف أكثر من 18 مدرسة ومركزا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات وسط القطاع منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضح أن مجزرة مدرسة الجاعوني هي المجزرة رقم 47 التي يرتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات.