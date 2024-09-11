التعاون الإسلامي: قوات الاحتلال قتلت 213 فلسطينيًا الأسبوع الماضي

الرياض - (د ب أ)

سجّل مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي استشهاد 213 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وإصابة 647 خلال المدة بين 3 - 9 سبتمبر 2024، ليصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 41680، والجرحى إلى 100525.

وأوضح المرصد في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال تمارس تقييدا متواصلا على حملة شلل الأطفال في قطاع غزة، إذ منعت للمرة الخامسة على التوالي عمل قوافل تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية كانت تحمل أدوية ووقودا مخصصة لحملة شلل الأطفال ولأغراض علاجية في القطاع، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جهة أخرى، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن التعليم الرسمي غير متاح في أي من مدارسها في قطاع غزة البالغ عددها 200 مدرسة، حيث يتم استخدام العديد منها ملاجئ للنازحين، وإن أكثر من 600 ألف طالب يحرمون من التعليم الرسمي لمدة عام آخر.

وفي سياق حملتها العسكرية على مخيمات الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا على مدى فترة توثيق المرصد، واعتقلت 188 آخرين، فيما حاصرت قوات الاحتلال وعلى مدى الأيام التي جرى رصدها، المستشفى الحكومي ومستشفى الإسراء بطولكرم ومستشفيات أخرى، وأعاقت حركة مركبات الإسعاف في كل من مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، كما واصلت عملية تدمير ممنهج للبنية التحتية والشوارع والمحال التجارية والمركبات الخدمية.