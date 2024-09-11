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بدء فعاليات الدورة الثالثة عشرة لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

04:53 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

السفير الدكتور محمد البدري

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القاهرة – (أ ش أ)

بدأت فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك بانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين.

وترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، فيما ترأس السفير أحمد عبد الرحمن البكر مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي بالخارجية الكويتية الجانب الكويتي.

وحضر الاجتماعات السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان لها - أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين ومراجعة عدد من مشاريع اتفاقيات التفاهم بين الجانبين؛ تمهيداً لعرضها على وزيري خارجية البلدين لإقرارها والتوقيع عليها خلال أعمال الشق الوزاري للجنة والمقرر غدا الخميس.

هذا المحتوى من

Asha
السفير الدكتور محمد البدري اللجنة المصرية الكويتية السفير أحمد عبد الرحمن
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