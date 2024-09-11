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مسؤولون أمريكيون: كاليفورنيا ونيفادا تواجهان وضعًا خطيرًا جراء الحرائق

04:49 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

حرائق غابات

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واشنطن - (د ب أ)

تعرضت المناطق الواقعة جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتهديدات جراء حرائق غابات واسعة عديدة أدت إلى مزيد من عمليات الإخلاء، في حين وجه مسؤولون في ولاية نيفادا تحذيرا لسكان منطقة رينو بالاستعداد للإخلاء مع تكشف الوضع الخطير اليوم الأربعاء.

وتمثلت التهديدات المباشرة لمناطق جنوبي كاليفورنيا في حرائق الجسر والمطار التي خرجت عن نطاق السيطرة، وألحقت أضرارا بجودة الهواء، في حين من المتوقع حدوث طقس يساعد على نشوب حرائق في معظم غرب ولايتي يوتا ونيفادا، حيث يتعامل رجال الإطفاء مع حريق ديفيس الضخم، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتقدم حريق ديفيس لمسافة تصل إلى سبعة أميال في تهديد قد يستمر ثلاثة أيام.

حرائق غابات كاليفورنيا نيفادا
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