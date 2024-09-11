إجلاء المئات من منازلهم في الفلبين جراء نشاط بركان "كانلاون"

مانيلا – (أ ش أ)

أعلن مسؤول في الفلبين، اليوم الاربعاء، إجلاء المئات من منازلهم بعدما أطلق بركان "كانلاون" غازات ضارة بمعدلات كبيرة، فيما يحذر خبراء من ثوران محتمل للبركان.

وأوضحت الحكومة المحلية لمدينة "كانلاون" أنه تم إجلاء مواطنين من عدة قرى تقع في محيط 4 كيلومترات من البركان، كإجراء احترازي ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة، بالإضافة إلى تعليق الدراسة وإغلاق عدد من المواقع السياحية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

وأوضح مركز علوم البراكين والزلازل بالفلبين، أن انبعاثات البركان اليومية من غاز ثاني أكسيد الكبريت تضاعفت 3 مرات أمس الثلاثاء وبلغت 9985 طنا، وهو المعدل الأعلى منذ بدء عمليات المراقبة، مضيفا أن النشاط الحالي للبركان ينذر بثوران محتمل ما يعرض 4 قرى لخطر سقوط مقذوفات وصخور والتعرض لسحب دخانية حارة.

يشار إلى أن بركان "كانلاون" يقع على جزيرة "نجروس" ويرتفع 2.4 كيلو متر فوق سطح البحر، وهو أحد 24 بركانا نشطا في الفلبين، كما أنه ثار 15 مرة خلال الـ9 سنوات الماضية.