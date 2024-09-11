رئيس الوزراء الفرنسي يُعلن عن وزراء الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

باريس - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الأربعاء، إنه سوف يكشف عن أسماء وزراء حكومته الجديدة الأسبوع المقبل فيما تتطلع فرنسا للخروج من اضطراب سياسي استمر شهورا.

وقال بارنييه "سوف نعين حكومة الأسبوع المقبل"، وذلك في تصريحات للصحفيين في ريمس بشرق باريس، حيث كان يحضر اجتماعا لحزب آفاق المتحالف مع مجموعة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء .

وإحدى القضايا الملحة للحكومة الجديدة سوف تكون التصدي لمشروع الميزانية لعام 2025، التي يجب تقديمها للبرلمان للمناقشة بحلول الأول من أكتوبر المقبل.