داخلية غزة تُحذر من التعامل مع منتحلي صفات الجمعيات الخيرية

(وكالات)

طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أهالي القطاع بعدم تقديم أي معلومات لأي جهة تدعي العمل في جمعيات خيرية.

وناشدت داخلية غزة، أهالي القطاع بعدم التجاوب مع أي محاولات تواصل مهما كانت المؤسسة حتى إذا ادعت أنها جهة حكومية، قائلة إن الجميعات الخيرية المخولة بجمع البيانات لتقديم المساعدات تقوم بجمع المعلومات في مقابلات مباشرة وليس عبر الهاتف.

وبررت داخلية غزة تحذيراتها، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الاستهدافات بعد قيام جهاتها الاستخباراتية بجمع المعلومات عبر الهاتف وانتحال صفة جمعيات خيرية.