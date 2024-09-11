الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان جنوب أفريقيا استمرارها بمتابعة دعوتها ضد إسرائيل في العدل الدولية

رام الله - (د ب أ)

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان دولة جنوب أفريقيا استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "لارتكابها جرائم الابادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، رغم الضغوطات التي مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها إلى التنازل وإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، "استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب إفريقيا الصديقة ومع بقية الدول التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة".

ودعت الدول "الشريكة والصديقة الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان إنفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال".

وثمنت الرئاسة موقف "شعب وحكومة جنوب أفريقيا الداعم والمناصر دوماً للحق الفلسطيني ويعكس هذا الالتزام الثابت التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وعلى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".