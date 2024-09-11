بعد استشهاد 5 فلسطينيين في طوباس.. الجبهة الشعبية تتعهد بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

(وكالات)

علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لفلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إن مدينة طوباس "عصية على الانكسار كما مدينة جنين وطولكرم".

وقالت الجبهة الشعبية، إن هدف الحملة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيفشل أمام صلابة المقاومة.

ونعت الجبهة الشعبية، الشهداء الخمسة الذين ارتقوا خلال الغارة الإسرائيلية على مدينة طوباس، واصفة إياهم بـ "الأبطال"، قائلة إن تدمير البنى التحتية وتوسيع العمليات العسكرية شمال الضفة المحتلة "يكشف إفلاس العدو وعجزه أمام المقاومة الفلسطينية".

وصرحت الجبهة الشعبية، أن تصعيد المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال، سيكون الرد الأمثل على العدوان على طوباس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارة على مدينة طوباس في الضفة استهدفت 5 من الفلسطينيين، تم ارتقائهم خلال الهجوم.