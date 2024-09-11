إعلان

BBC

بعد استشهاد 5 فلسطينيين في طوباس.. الجبهة الشعبية تتعهد بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

03:31 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لفلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إن مدينة طوباس "عصية على الانكسار كما مدينة جنين وطولكرم".

وقالت الجبهة الشعبية، إن هدف الحملة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيفشل أمام صلابة المقاومة.

ونعت الجبهة الشعبية، الشهداء الخمسة الذين ارتقوا خلال الغارة الإسرائيلية على مدينة طوباس، واصفة إياهم بـ "الأبطال"، قائلة إن تدمير البنى التحتية وتوسيع العمليات العسكرية شمال الضفة المحتلة "يكشف إفلاس العدو وعجزه أمام المقاومة الفلسطينية".

وصرحت الجبهة الشعبية، أن تصعيد المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال، سيكون الرد الأمثل على العدوان على طوباس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارة على مدينة طوباس في الضفة استهدفت 5 من الفلسطينيين، تم ارتقائهم خلال الهجوم.

الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شولتس يكرر دعوته إلى عقد مؤتمر سلام جديد بمشاركة روسيا

إعلان

إعلان

عاجل| رئيس الوزراء يعلن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية
السيسي لرئيس ألمانيا: ما يحدث في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 (رابط مباشر)