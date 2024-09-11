مكتب السنوار يوجه "رسائل شكر وتقدير" لقادة وزعماء.. ماذا جاء فيها؟

(وكالات)

أصدر مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، بيانًا بعث فيه برسائل شكر وتقدير إلى كافة القادة والزعماء والمسؤولين والرموز الذين تقدموا بالتعازي في استشهاد إسماعيل هنية.

وخصت رسائل الشكر التي أصدرها مكتب يحيى السنوار، كافة الزعماء والوزراء وقادة القوى والأحزاب والشخصيات الاعتبارية الذين بعثوا برقيات ورسائل وأصدروا بيانات تعزية بـ "ارتقاء شهيد الأمة القائد المجاهد إسماعيل هنية ومرافقه الشهيد وسيم أبو شعبان".

وعبر مكتب السنوار في رسائله عن "عظيم التقدير للتضامن الممزوج بالمشاعر النبيلة والصادقة من الإخوة المعزين سائلين الله أن يحفظ الله بلادهم من كل سوء".

وأشارت رسالة السنوار أن "الشهيد إسماعيل هنية ارتقى في إحدى أشرف المعارك الفلسطينية التاريخية على درب القادة الشهداء لتلتقي دماؤه ودماء أبنائه وأحفاده مع التضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني في هذه المعركة، تأكيدًا على أن دماء القادة والمجاهدين ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني".

‏ وأكدت الرسالة على أن "حركة حماس وقيادتها ستبقى ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء وأن المبادئ السامية التي كان يدعو لها الأخ القائد المجاهد إسماعيل هنية، ستظل ثابتة وحاضرة، وستمضي عليه الحركة ومجاهدوها".

وأشارت الرسالة، إلى أن في مقدمة هذه المبادئ "وحدة الشعب الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، واجتماع كلمة الأمة العربية والإسلامية ونبذ الفرقة والخلاف لنكون صفًا واحدًا في وجه العدو".