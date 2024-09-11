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بابا الفاتيكان يصل سنغافورة ضمن جولته جنوبي شرق آسيا

02:39 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

بابا الفاتيكان

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سنغافورة - (د ب أ)

ذكر الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس 87 عاما وصل إلى سنغافورة، في المحطة الأخيرة من رحلته، التي تستمر 12 يوما، في جنوب شرق آسيا وهي أطول رحلة في ولايته حتى الآن.

وشملت الرحلة توقفه في إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية، وهي بلدان يسودها الفقر المستشري، غير أنه في سنغافورة، وهي واحدة من أكثر الدول ثراء في العالم، سوف يستقبل البابا فئات مختلفة من المصلين.

وذكر الفاتيكان أنه من بين السكان، الذين يبلغ عددهم ستة ملايين نسمة في الدولة المدينة، 176 ألف فقط كاثوليك، حيث أن معظم السكان من أصول صينية.

وإلى جانب اجتماعات مع ممثلين سياسيين ودينيين، يتضمن جدول أعمال فرنسيس أيضا إقامة قداس كبير بالكنيسة غدا الخميس.

ومن المقرر أن يعود البابا بعد ذلك إلى روما مساء بعد غد الجمعة، مختتما رحلته، التي بدأت في إندونيسيا وقادته إلى أربع دول في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا.

بابا الفاتيكان سنغافورة إندونيسيا
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