زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق في باكستان، اليوم الأربعاء، حيث شعر سكان إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا بالهزة الأرضية.

وذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أن مركز رصد النشاط الزلزالي الوطني أكد أن السكان شعروا أيضا بالزلزال في العاصمة إسلام آباد، مما أثار فزعا بين السكان.

وهرع السكان في مدن الإقليمين لمغادرة منازلهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولم ترد تقارير حول وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية، ولكن السلطات مازالت في وضع تأهب وتقوم بتقييم الوضع.