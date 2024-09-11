بايدن عن مقتل الناشطة الأمريكية بالضفة: أشعر بغضب وحزن شديد

(وكالات)

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على مقتل الناشطة الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إن يشعر بالغضب والحزن الشديد لمقتل عائشة نور.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إطلاق الجيش الإسرائيلي لنيرانه على عائشة نور أثناء مشاركتها في تظاهرة غير مقبول على الإطلاق.

ودعا جو بايدن، إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل عائشة محاسبة كاملة، مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم المزيد من الضمانات لعدم تكرار حوادث مشابهة أبدا.

وأضاف بايدن، أن أحداث العنف المتصاعدة بالضفة الغربية المحتلة تحدث منذ فترة طويلة خاصة مع "اجتثاث المستوطنون المتطرفون للفلسطينيين من منازلهم".

وتم تشييع جثمان عائشة نور أمس الثلاثاء، بعد استهداف قوات جيش الاحتلال لها برصاصة في الرأس ما أدى لاستشهادها فور وصولها إلى المستشفى.