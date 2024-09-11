خلال استقبال نظيره الإيراني.. الرئيس العراقي: العلاقات مع طهران متينة وتاريخية

بغداد - (د ب أ)

صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات العراقية الإيرانية "متينة وتاريخية" وأن إيران دولة جارة مهمة للعراق ولها مكانتها الإقليمية الكبيرة في دعم واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "العراق يدعم بقوة تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ أمن الحدود والعمل على إنهاء التوترات في المنطقة" .

ودعا إلى "ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين وإيجاد تفاهمات مشتركة وصيغة مناسبة لتسديد المستحقات المالية على الحكومة العراقية للجانب الإيراني وبالعكس" .

كما أكد أهمية العمل المشترك في قضية المياه" وإطلاق مياه الأنهر الحدودية المشتركة والتوصل إلى تفاهمات مُرضية للجميع حول تقاسم المياه" .

واستنكر الرئيس العراقي "العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي راح ضحيته الشهيد اسماعيل هنية وبقية الشهداء" ، مؤكدا "موقف العراق المبدئي والثابت، تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة على أرضه".

كما أدان " استمرار العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وما خلفه من آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى وفرضه حصاراً جائراً على الغذاء والمياه والكهرباء والوقود".

وذكر أن العراق يدعم" أي مبادرة إقليمية أو دولية من شأنها إزالة التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة" .

من جانبه أكد الرئيس الإيراني حرص بلاده على تمتين العلاقات مع العراق في شتى الميادين، والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطلع لإيجاد مزيد من الفرص وآليات التعاون، التي يمكن البناء عليها في توثيق عرى الروابط بين البلدين.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لوضع برنامج استراتيجي للتعاون المشترك في قطاعات الصحة والبيئة والصناعة والأمن والسياحة وبما يشمل إقليم كردستان.

ووصل الرئيس الإيراني في وقت سابق إلى بغداد وجرى له استقبال رسمي بمطار بغداد الدولي بحضور حكومي كبير.