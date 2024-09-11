مقتل 143 شخصًا وفقدان آخرين جراء إعصار ياجي في فيتنام

هانوي - (د ب أ)

ذكرت السلطات في فيتنام، اليوم الأربعاء، أن 143 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق، ناجمة عن إعصار ياجي، بينما لا يزال 58 شخصا في عداد المفقودين، مع استمرار جهود الإغاثة والإنقاذ.

واجتاح إعصار ياجي وهو الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام، منذ 30 عاما المنطقة يوم السبت الماضي، جالبا معه رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

ولقي معظم الضحايا حتفهم بسبب الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية. وأصيب أكثر من 800 آخرين.

ومازال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد أن انهار جسر مكتظ شمال هانوي، أمس الأول الاثنين، مما تسبب في جرف العديد من السيارات والشاحنات والدراجات النارية في النهر الأحمر.

وذكرت صحيفة في.إن اكسبرس أن النهر وصل الآن إلى أعلى منسوب له، منذ الأعوام الـ16 الماضية.

وكان إعصار ياجي قد اجتاح سابقا الفلبين والصين، مما تسبب في سقوط قتلى وحدوث دمار هناك أيضا.