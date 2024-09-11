إعلام إسرائيلي: أسباب تحطم المروحية العسكرية جنوبي غزة لا تزال غير معروفة

(وكالات)

قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن أسباب تحطم المروحية "بلاك هوك" جنوبي قطاع غزة، لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأضافت القناة العبرية، أنه يبدو أن الحادث ليس ناجما عن نيران معادية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، أن المروحية اصطدمت بالأرض أثناء الهبوط النهائي في موقع بمدينة رفح جنوبي القطاع.

ووصل قائد لواء جيفعاتي الإسرائيلي، رفقة قادة كبار آخرين في اللواء للمساعدة في إنقاذ الجرحى في رفح.

وبحسب القناة العبرية، كان حادث تحطم المروحية العسكرية "بلاك هوك" صعبًا وتطلب عملية إنقاذ معقدة للمصابين والقتلى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 7 خلال حادث تحطم المروحية برفح، أثناء عملية إجلاء مصابين إسرائيليين.