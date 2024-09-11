إغلاق 45 مصنعا وسط احتجاجات في بنجلاديش

دكا - (د ب أ)

أغلق 45 مصنعا أبوابه في منطقتي سافار وأشوليا الصناعيتين بالعاصمة دكا، اليوم الأربعاء لأجل غير مسمى، وسط احتجاجات على عدم تلبية مطالب العمال في بنجلاديش.

واتخذ أصحاب المصانع القرار، ردا على ما وصفوه بالعنف والإضرابات غير القانونية والاحتجاجات والتخريب، بموجب المادة رقم 13(1) من قانون العمل لعام 2006 في بنجلاديش، حسب صحيفة دكا تريبيون اليوم الأربعاء.

وطبقا لتلك المادة من القانون، لن يحصل العمال على أجورهم ، طوال مدة إغلاق المصنع.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات في 25 مصنعا عطلة عامة.

وتنص المادة 13(1) من القانون المذكور "في حالة الإضراب غير القانوني ، في أي فرع أو قسم من مؤسسة، يجوز لصاحب المصنع، إغلاق الفرع أو المؤسسة، بشكل جزئي أو كلي ، ولن يتلقى العمال المشاركون في الإضراب أي أجور".

وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، لم يتم تسجيل أي احتجاجات أو اضطرابات على الطرق السريعة في منطقة أشوليا الصناعية.