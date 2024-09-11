بعد وصوله بغداد.. الرئيس الإيراني يضع إكليلا من الزهور على نصب سليماني والمهندس

بغداد - (د ب أ)

وضع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على نصب "قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس" على طريق مطار بغداد الدولي في مستهل زيارة إلى بغداد.

وجرت مراسم وضع الإكليل على النصب التذكاري الذي شيد في نفس المكان الذي قتل فيه الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي مطلع عام 2020 بضربة جوية أمريكية.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم إلى بغداد وجرى له استقبال رسمي بمطار بغداد الدولي بحضور حكومي كبير.