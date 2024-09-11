استشهاد 5 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة طوباس بالضفة

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل، خلال قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان لها إنه تم نقل جثامين الشهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى طوباس جراء استهدافهم بغارة جوية.

وقال شهود عيان في مدينة طوباس في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالقرب من مسجد التوحيد في المدينة مما أدى إلى استشهاد خمسة منهم وإصابة آخرين.

وأوضح شهود العيان أن الاستهداف الجوي جاء بالتزامن مع اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي المعززة بمدرعات وآليات عسكرية المدينة بشكل مباغت بعد منتصف الليل.

وقالت مصادر أمنية في المدينة بأن القوات العسكرية الإسرائيلية طوقت المدينة وحاصرتها بشكل كامل مانعين السكان من التحرك والدخول والخروج من المدينة، فيما شنت في الوقت ذاته حملة تفتيش واسعة في المنازل السكنية بذريعة "البحث عن مطلوبين من المقاومة الفلسطينية".

من جانبه أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان أن" قوات واسعة من جيش الاحتلال، والشاباك ومصلحة السجون بدأت عملياتها خلال الليل في منطقتي طوباس وطمون، الواقعتين ضمن لواء الأغوار، ضد البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، وذلك في إطار العملية الجارية في شمال الضفة الغربية المحتلة"، مضيفا أنه وفي سياق العملية، زاعمًا أن طائرة تابعة للجيش هاجمت مركزًا للمقاومة الفلسطينية في منطقة طوباس.

